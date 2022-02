O ucraniano que tentou travar de pé mais de dez tanques russos

É só um homem, contra mais de dez tanques. Um vídeo divulgado num site noticioso ucraniano mostra um civil a colocar-se à frente de uma coluna de tanques russos, a tentar bloquear a sua passagem. O homem acaba por obrigar um dos tanques a virar para a esquerda, e acaba a segui-lo na mesma. Entretanto, o vídeo termina.





As imagens, num clip que dura cerca de 30 segundos, motivaram comparações com a fotografia mais emblemática captada na praça de Tiananmen, China, em 1989, durante a repressão governamental aos protestos que lá ocorreram. Essa fotografia é considerada um dos símbolos da resistência ao autoritarismo e a revista TIME elencou-a entre as 100 fotografias mais influentes de sempre.O vídeo foi partilhado pelo site noticioso HB. Não se sabe onde foi filmado, mas mostra o homem frente a uma coluna de veículos militares com um Z pintado. Essa marca já foi vista noutros veículos militares russos.A cidade de Kiev resistiu este sábado a vários ataques da Rússia. O Ministério da Saúde do país avançou que morreram 198 ucranianos desde que a ofensiva russa começou: já vai no terceiro dia. Os russos afirmaram ter capturado a cidade de Melitopol, mas ainda não se confirma. De acordo com os serviços secretos ocidentais, a Rússia encontrou mais resistência da parte da Ucrânia do que esperava, o que está a tornar o seu avanço mais lento.

1.115 pessoas ficaram feridas até agora. Esta noite, 35 pessoas ficaram feridas durante os ataques a Kiev, segundo o autarca da capital.





