Trump planeia viajar para o Médio Oriente no fim de semana enquanto admite que acordo de paz está para breve

Luana Augusto
Luana Augusto 21:38
Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, cancelou até a sua viagem para Paris devido aos progressos nas negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que planeia viajar para o Médio Oriente no próximo fim de semana. Esta notícia surge num momento em que o republicano acredita que um acordo de paz entre Israel e o Hamas está "muito perto" de ser alcançado.

Trump planeia viagem ao Médio Oriente
Trump planeia viagem ao Médio Oriente AP Photo/Evan Vucci

"Talvez eu vá lá no domingo", disse na Casa Branca, ao sublinhar que as conversações no Egito "parecem estar a avançar bem" e que "há boas hipóteses de isso [acordo de paz] acontecer".

As delegações de Israel e do Hamas têm estado reunidas no Egito, desde o início desta semana, para debaterem o plano de paz proposto por Trump, que consiste em 20 pontos, e entre os quais está prevista a libertação dos reféns retidos em Gaza.

O que está em causa no plano acordado entre Trump e Netanyahu para pôr fim à guerra em Gaza?
Taher Al Nounou, um alto funcionário do Hamas, entretanto anunciou também esta quarta-feira que já foram trocadas as listas de prisioneiros e reféns a serem libertados entre o Israel e o grupo palestiniano, caso ambas as partes cheguem a um consenso.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, cancelou até esta quarta-feira a sua viagem que tinha programada para esta noite com destino a Paris, França, - isto porque aparentemente estão a ser feitos progressos nas negociações no Médio Oriente.

