30 de setembro de 2025 às 17:42

O que está em causa no plano acordado entre Trump e Netanyahu para pôr fim à guerra em Gaza?

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordaram com um plano para pôr fim à guerra de quase dois anos na Faixa de Gaza. O jornalista da AP Joe Federman explica o que está em causa.

