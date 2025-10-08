Novo primeiro-ministro francês poderá ser nomeado "nas próximas 48 horas", anuncia Sébastien Lecornu

O primeiro-ministro francês demissionário, Sébastien Lecornu, anunciou que um novo primeiro-ministro deverá ser nomeado "nas próximas 48 horas". As declarações surgiram em entrevista ao canal France 2.



Sébastien Lecornu Stephanie Lecocq, Pool via AP

Questionado sobre se o seu sucessor poderá vir da esquerda respondeu que "isso cabe ao chefe de Estado". No entanto, considerou que "a equipa que assumir as responsabilidades, seja ela qual for, deverá estar completamente desconectada das ambições presidenciais para 2027".

O primeiro-ministro demissionário assegurou ainda que "há uma maioria na Assembleia nacional que recusa aceitar a dissolução" e que isso indica "que ainda há um caminho possível".

Questionado sobre o orçamento, revelou que uma proposta será apresentada na próxima segunda-feira, 13, embora admita que "não será perfeita".

Esta quarta-feira de manhã o primeiro-ministro demissionário já havia confessado que manteve conversas com os diferentes partidos políticos e que estes mostraram uma "vontade partilhada" de que exista um Orçamento de Estado aprovado até ao final do ano. Além disso, acrescentou que isso reduz a possibilidade de que haja uma dissolução do parlamento e eleições antecipadas.

Sébastien Lecornu apresentou a sua demissão na segunda-feira, ao fim de 27 dias no cargo. Esta decisão apanhou todos os franceses de surpresa uma vez que no dia anterior havia anunciado a composição do Executivo. Foi aliás a composição do governo que terá levado à sua demissão, isto porque, diz, "deu origem ao despertar de alguns apetites partidários".

"Ser primeiro-ministro é uma tarefa difícil, sem dúvida ainda mais difícil neste momento. Mas não se pode ser primeiro-ministro quando não existem as condições" para governar, considerou citado pela agência espanhola EFE.

Lecornu tornou-se, assim, o primeiro-ministro com o mandato mais pequeno na Quinta República francesa.