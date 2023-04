Stormy Daniels diz que Trump não deve ir preso por subornos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Stormy Daniels, a atriz pornográfica no centro do caso de suborno e falsificação de documentos contra Donald Trump, diz que o ex-presidente americano não deve ser preso pelos pagamentos a ela feitos para manter silêncio sobre a relação extraconjugal entre ambos.







DR

"Não acho que os crimes dele contra mim sejam merecedores de prisão", disse a atriz de 44 anos numa entrevista a Piers Morgan, da Fox Nation. Daniels acrescentou que o ex-presidente deveria ser preso pelas "outras coisas que fez, caso seja considerado culpado, com certeza", mas não por este caso em concreto.Ainda assim, Stormy Daniels diz que, caso o processo vá a julgamento, gostaria de testemunhar. "Não tenho nada a esconder, sou a única que tem estado a dizer a verdade", afirmou.Na terça-feira, Trump foi formalmente acusado de 34 crimes relacionados com a falsificação de documentos para encobrir subornos feitos a Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal para suprimir histórias sobre alegados encontros extraconjugais com ambas - histórias que poderiam prejudicá-lo na corrida às eleições presidenciais de 2016.

De acordo com o procurador-geral de Manhattan Alvin Bragg, que assina as acusações, o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, teria pagado os subornos e depois emitido faturas a Trump por serviços de representação como reembolso. Cohen deverá ser a testemunha principal da acusação, e é sobre estas faturas que incidem as acusações de falsificação.

Trump é, em simultâneo, alvo de investigações criminais em Washington pela tentativa de reverter a derrota nas presidenciais de 2020 e negligência com documentos confidenciais, bem como um processo criminal paralelo na Geórgia por tentar adulterar os seus resultados neste estado.



Em Manhattan, Trump, o primeiro presidente ou ex-presidente dos EUA a enfrentar processos civis, é ainda acusado de esconder uma violação de leis eleitorais durante a campanha de 2016, em que foi eleito.

No caso de Stormy Daniels, Trump reconheceu ter feito o suborno - uma simples contraordenação no estado de Nova Iorque, que não dá pena de prisão -, mas negou ter tido um caso extraconjugal com a atriz pornográfica. Em tribunal, Trump declarou-se inocente de todas as acusações.



À frente do outro principal candidato, Ron DeSantis, o ex-presidente Trump é líder nas sondagens das primárias do Partido Republicano para escolher o oponente de Joe Biden nas presidenciais de 2024, marcadas para 5 de novembro.

O processo de Stormy Daniels poderá representar um empecilho no trajeto de Trump, mas a próxima audiência do caso está marcada para 4 de dezembro, e o julgamento poderá só começar daqui a um ano. Mesmo que seja condenado, Trump não estará legalmente impedido de se candidatar à presidência.