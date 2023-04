Trump garante ser inocente. É acusado de 34 crimes

Donald Trump chegou ao tribunal de Manhattan onde conhecerá os crimes de que é acusado. O ex-presidente dos EUA já deixou a Trump Tower, relata a agência Reuters. Junto ao tribunal, encontram-se centenas de apoiantes e opositores do ex-presidente dos EUA, o primeiro - em funções ou retirado - a ser acusado criminalmente. Trump garantiu ser inocente quando confrontado com os 34 delitos por falsificar registos financeiros.





Durante o caminho, fez uma publicação na rede social Truth Social. "A caminho do Lower Manhattan, o Tribunal. Parece tão SURREAL - UAU, eles vão PRENDER-ME. Não acredito que isso está a acontecer na América".O ex-presidente de 76 anos irá saber de que crimes é acusado, depois de ter sido indiciado na semana passada por um grande júri. Em causa estão os pagamentos feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels, de forma a silenciá-la durante a campanha para as eleições de 2016 sobre o alegado caso extramarital que mantiveram.Trump garante que é inocente no que toca aos pagamentos e que nunca se relacionou com Stormy Daniels."Hoje é o dia em que um partido político no poder prende o líder da oposição sem este ter cometido crimes", defendeu Trump num email enviado ao início desta terça-feira com vista à angariação de fundos.Donald Trump deverá ouvir as acusações que sobre ele recaem cerca das 19h15, hora de Lisboa. Ser-lhe-ão recolhidas as impressões digitais e deverá ser fotografado para o processo. A audiência será breve.Em novembro, anunciou que se vai candidatar à presidência em 2024.Junto ao tribunal de Nova Iorque onde Trump ouvirá as acusações que sobre ele recaem, encontram-se opositores e apoiantes separados por barricadas erguidas pela polícia.Centenas de apoiantes gritam e sopram apitos, superando o número dos seus opositores que cantam "Lock him up", numa referência ao cântico entoado contra Hillary Clinton em 2016.Segundo a Reuters, republicanos como Marjorie Taylor Greene e George Santos marcaram presença no local.Depois de sair do tribunal, Trump vai encaminhar-se para a Flórida. Deverá discursar na sua casa de Mar-a-Lago cerca das 1h15.