Ahmed al Ahmed, o vendedor de frutas que desarmou o atirador de Sydney

Homem estava a passar pelo local quando se deu um tiroteio. Ahmed não tardou em reagir: imobilizou o atirador e com a arma na mão obrigou-o a recuar.

O pânico estava instalado na praia de Bondei, em Sydney, Austrália, devido a um tiroteio, quando um homem decidiu arriscar a sua própria vida e tentar impedir os disparos.

A carregar o vídeo ... Homem imobiliza um dos atiradores de Sydney

Ahmed ah Ahmed, um vendedor de frutas de 43 anos, estava a passar pelo local quando dois homens abriram fogo. Naquele momento várias pessoas estavam a celebrar o Chanukah By The Sea - um evento judaico que se realiza este domingo - e que decorria perto de um parque infantil, que reunia centenas de famílias.

Imagens amadoras mostram Ahmed, com uma camisola branca agachado atrás de carros que ali estavam estacionados, enquanto eram ouvidos tiros. No momento certo o pai de dois filhos decidiu avançar na direção de um dos atiradores. Ambos envolveram-se numa luta, que demorou apenas alguns segundos. Ahmed imobilizou de seguida o atirador, tendo conseguido apanhar a arma do mesmo, obrigando-o a recuar.

Segundo testemunhos, Ahmed não tinha qualquer experiência com armas. Estava simplesmente a passar pelo local quando decidiu intervir. Segundo informou o primo à 7News, Ahmed foi atingido por dois tiros. "Ele está no hospital e não sabemos exatamente o que se está a passar lá dentro", disse. "Esperamos que ele fique bem. É um herói a 100%."

No vídeo, é possível ver Ahmed a sentar-se no chão e várias pessoas a correr na sua direção para estancarem o sangramento. Apesar de ter ficado ferido, na altura o homem parecia ainda consciente, uma vez que ainda conseguiu encostar cuidadosamente a arma a uma árvore.

Ahmed, que era um simples vendedor de frutas, é agora visto como um herói, por ter imobilizado e desarmado um dos atiradores. Foi, aliás, alvo de elogios por parte do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que se referiu à sua ação como "o auge do heroísmo judaico", informa o Times of Israel.

Além disso, o governador da região de New South Wales, Chris Minns, também se referiu a Ahmed como "um verdadeiro herói". "Não tenho dúvidas de que há muitas, muitas pessoas vivas esta noite em resultado da sua bravura."

De acordo com as autoridades locais, o ataque envolveu dois atiradores: um morreu no local e o outro ficou gravemente ferido, tendo sido detido. Como consequência, morreram 11 pessoas e outras 29 foram transportadas para o hospital.

Para o local foram mobilizadas 26 equipas de socorro, incluindo helicópteros e paramédicos especializados. As autoridades pediram ainda para que as pessoas evitem aquela área, uma vez que está a decorrer uma investigação.

O primeiro-ministro Anthony Albanese considerou estas cenas "chocantes e angustiantes".