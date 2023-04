Cinco mortos após tiroteio em Louisville, EUA

Cinco pessoas morreram após um tiroteio em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky. De acordo com a Reuters, o tiroteio verificou-se perto do estádio de beisebol Slugger Field.







Michael Clevenger/USA Today Network via REUTERS

Tópicos mortos tiroteio louisville

O atirador foi morto pela polícia e pelo menos seis pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.A zona metropolitana de Louisville é habitada por cerca de 630 mil pessoas. O governador do estado do Kentucky, Andy Beshear, encontra-se a caminho do local.