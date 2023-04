Procurador processa republicano para impedir interferência em acusação de Trump

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Alvin Bragg, o procurador responsável pela acusação de Donald Trump, processou Jim Jordan, membro republicano da Câmara dos Representantes dos EUA.







REUTERS/Brendan McDermid

O procurador do distrito de Manhattan avançou com o processo para acabar com o que chamou de "ataque inconstitucional" à acusação do ex-presidente dos EUA.O processo interposto esta terça-feira tem como objetivo bloquear uma intimação dirigida a Mark Pomerantz, um antigo procurador que liderou a investigação a Trump.A intimação foi emitida pelo Comité Judicial da Câmara dos Representantes, que é liderado por Jim Jordan. Tinha como objetivo ouvir Mark Pomerantz.