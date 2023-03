Donald Trump foi acusado de subornar uma atriz pornográfica. E agora?

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), vai ser julgado por alegadamente ter pagado o silêncio de Stormy Daniels. O caso remonta a 2016, altura em que o político se encontrava em campanha eleitoral.







REUTERS

De que está Donald Trump acusado?

Para quando está marcado o julgamento?

É certo que Donald Trump vai ser condenado?

De acordo com uma investigação do New York Times, os dois tiveram um encontro sexual há mais de sete anos mas, nos últimos dias de campanha, o multimilionário terá dado 130 mil dólares (pouco mais de 119 mil euros) à atriz pornográfica, para que esta não revelasse qualquer informação.O teor das acusações ainda não é totalmente conhecido, uma vez que se mantém em segredo de justiça. Ainda assim, o político poderá ser processado por "falsificação de registos comerciais sob acusação de ocultar a verdadeira natureza dos pagamentos".Esta semana, a CNN avançou que em causa estarão mais de 30 acusações de fraude comercial.Donald Trump nega veemente as acusações, diz estar "inocente" e ser vítima da "maior perseguição política da História". Por isso acusou o juiz democrata que liderou a investigação de o tentar prejudar nas eleições e Stormy Daniels de extorsão.Não será para breve. Depois de meses a ouvir dezenas de testemunhas, o ex-presidente dos EUA foi acusado, mas os especialistas ouvidos pela Reuters garantem que o julgamento está "no mínimo a mais de um ano de distância". Caso tal aconteça, o ex-presidente será presente a um tribunal de Manhattan durante ou mesmo depois da campanha eleitoral de 2024.Falamos de um caso que está a ser acompanhado ao detalhe tanto pela imprensa local como internacional. Nenhum especialista poderá fazer previsões certeiras sobre o desfecho do mesmo uma vez que as opções são variadas e que este é um verdadeiro jogo de bastidores que mistura os meandros mais rebuscados da política e da justiça.Uma possibilidade passa pela prova de que Donald Trump - ou alguém a seu pedido - falsificou documentos que atestavam o pagamento à atriz Stormy Daniels.O tribunal poderá querer ir mais longe e acusar ainda o ex-presidente de um financiamento ilegal de campanha, ou seja, provar que este pagamento serviu para impulsionar as votações a seu favor.Mas não descartemos a hipótese de uma possível prescrição: é que a lei de Nova Iorque determina que este tipo de casos têm um prazo de cinco anos para ser julgados, data que poderá aumentar caso o suspeito não se encontre no Estado em questão. Ainda assim, a defesa do ex-presidente poderá alegar que a medida é inválida, uma vez que o político não se encontrava em Nova Iorque apenas por estar a servir o país.