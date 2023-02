Russos fazem tudo para conquistar Bakhmut

A situação em Bakhmut é "extremamente tensa", descreve o comandante das forças ucranianas no terreno, à medida que os russos tentam cercar a cidade ucraniana.







Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos russia ucrania guerra bakhmut

De acordo com a agência noticiosa Reuters, a Rússia está a tentar cortar as linhas de abastecimento dos ucranianos na cidade, para os forçar a retirar ou a render-se. Caso tenham sucesso, esta seria uma das maiores conquistas dos soldados russos nos últimos seis meses."Apesar das perdas significativas, o inimigo lançou as unidades de assalto mais bem preparadas do [grupo] Wagner, que estão a tentar furar as defesas das nossas tropas e rodear a cidade", contou o coronel general Oleksandr Syrskyi.O exército ucraniano diz que a Rússia fortaleceu as tropas na área de Bakhmut e que há povoações vizinhas sob ataque. "Ao longo do último dia, os nossos soldados repeliram mais de 60 ataques inimigos", indicou fonte do exército. Dois dos locais afetados foram Yadhidne e Berkhivka.Na segunda-feira à noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também se referiu à cidade. "Na direção de Bakhmut - a situação está cada vez mais difícil. O inimigo está constantemente a destruir tudo o que possa ser usado para proteger as nossas posições, para avançar e assegurar a defesa."A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, escreveu no Telegram que "a situação na frente é complicada". "O exército inimigo está a aumentar a intensidade dos seus ataques. Durante as operações ofensivas, o inimigo usa táticas de exaustão e destruição total. Ao mesmo tempo, o inimigo está a sofrer perdas significativas, a perder entre 600 e mil pessoas diariamente."De acordo com a Reuters, os soldados ucranianos mantêm-se nas suas posições em trincheiras cheias de lama. "Ambos os lados mantêm-se nas suas posições, porque como vêem, primavera significa lama. Assim sendo, é impossível avançar", relata Mykola, de 59 anos, e que comanda uma unidade de lança-rockets. Há veículos presos na lama.A Rússia indicou que as suas tropas destruíram um depósito de munições ucraniano perto de Bakhmut e que abateram rockets norte-americanos e drones ucranianos. O Ministério da Defesa também acusou os EUA de preparar uma "provocação" na Ucrânia com químicos tóxicos.Ao longo das últimas semanas, as forças ucranianas tentaram manter posições defensivas, mas esperam avançar com uma contraofensiva através das armas fornecidas pelo Ocidente.