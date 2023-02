Zelensky demite comandante da frente leste

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Volodymyr Zelensky demitiu o comandante-chefe das forças conjuntas ucranianas na frente de Donbass, major-general Eduard Moskaliov.





O decreto, com data de domingo, foi divulgado segunda-feira, não tendo sido indicado quem substituirá o comandante da frente leste.O presidente nomeara Moskaliov a 15 de março de 2022, após o início da ofensiva russa, e o seu nome surgiu numa lista de oficiais com quem Zelensky debateu a situação militar na passada sexta-feira, 24.O comandante das forças unificadas dirige todas as unidades militares e de segurança nas províncias de Donetsk e Lugansk e é nomeado pelo presidente por proposta do chefe de Estado-Maior-General das forças armadas, presentemente o tenente-general Serhii Shaptala.A demissão surge no seguimento da visita, anunciada sábado, do tenente-general Oleksandr Sirskii, comandante das forças terrestres, um dos cinco ramos das forças armadas, a posições ucranianas na zona de Bakhmut.