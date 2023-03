Rússia acusa Ucrânia de fazer reféns. Kiev fala em 'provocação deliberada'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Kremlin informou estar a tomar medidas para destruir "terroristas ucranianos" que montaram um ataque na Rússia, junto a fronteira com a Ucrânia. De acordo com a Rússia, foram feitos reféns.







Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Tópicos putin ucrania russia

A Ucrânia já reagiu e diz que os relatos de ataques são "uma provocação deliberada". "A história sobre um grupo de sabotagem ucraniano é uma provocação deliberada clássica. Querem assustar o seu povo para justificar o ataque contra outro país e a pobreza crescente após um ano de guerra", sustentou Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky.As agências noticiosas russas divulgaram que as tropas estão a combater grupos de sabotagem ucranianos que se infiltraram na região fronteiriça de Bryansk.Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que Putin está a receber atualizações de agências de segurança e do ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Putin não convocou uma reunião de emergência do seu Conselho de Segurança, mas vai estar presente na reunião periódica que ocorre amanhã, 3 de março.