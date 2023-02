Kremlin rejeita plano chinês e não vê fim da guerra por agora

O Kremlin rejeitou hoje o plano proposto na semana passada pela China para resolver o conflito na Ucrânia, salientando que ainda não existem as condições necessárias para uma solução pacífica.







"Nós consideramos o plano dos nossos amigos chineses com muita atenção (…). É um longo processo. No momento, não vemos as premissas para que esta questão possa tomar um caminho pacífico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declarações à imprensa."A operação militar especial (na Ucrânia) vai continuar", acrescentou Peskov.Esta segunda-feira, a China disse procurar o diálogo e uma solução pacífica para a Ucrânia, depois de os EUA terem reforçado que o país asiático considera enviar armas para a Rússia.Esta noite, um ataque russo matou uma pessoa em Khmelnitskyi.Até agora, a China recusou condenar a guerra na Ucrânia. Publicou um plano de doze pontos para a paz e Zelensky disse concordar com alguns elementos.Numa mensagem publicada no Telegram, o presidente ucraniano disse querer a vitória. "Quero mesmo que aconteça este ano. Para isso temos tudo - motivação, confiança, amigos, diplomacia."O ministro dos Negócios Estrangeiros Mevlut Cavusoglu anunciou esta segunda-feira que as conversações com a Suécia e Finlândia relativamente à adesão à NATO iam ser retomadas a 9 de março.Contudo, assinalou que a Suécia ainda não cumpriu aquilo com que se comprometeu. A Turquia acusa Estocolmo de abrigar o que considera membros de grupos terroristas, ligados ao PKK ou ao clérigo Fethullah Gulen.Em janeiro, a Turquia cancelou as negociações depois de um político dinamarquês de extrema-direita ter queimado um exemplar do Corão à frente da embaixada da Turquia em Estocolmo.O governo sueco quer decidir a 9 de março sobre a ilegalidade de pertencer ou apoiar um grupo terrorista, de forma a que a lei entre em vigor em junho.