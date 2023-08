PSOE consegue presidência do Congresso de Espanha com apoio do Junts

O PSOE conseguiu esta quinta-feira o apoio dos separatistas catalães para eleger o seu candidato a porta-voz do Congresso. Francina Armengol conseguiu 178 votos a favor entre os 350 deputados, com o apoio dado pelos sete deputados do Junts per Catalunya. Armengol vai presidir à Mesa do Congresso e é a terceira figura política do país, abaixo do rei de Espanha e do presidente do governo.







REUTERS/Violeta Santos Moura

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Agora é necessário saber quem obtém a maioria na Mesa do Congresso.Já tinha sido anunciado que outro partido separatista, o Esquerra Republicana, ia apoiar o PSOE na eleição de Armengol.O Sumar, a aliança de partidos de esquerda que é a quarta maior força no parlamento, tinha indicado desde o início que iria apoiar o PSOE.Esta vitória do PSOE, que foi a segunda força mais votada nas eleições de 23 de julho (atrás do Partido Popular), pode dar margem à formação de um novo governo. Contudo, os partidos que agora apoiaram a eleição da porta-voz adiantam que tal não quer dizer que garantam a formação de um governo de Pedro Sánchez, presidente do governo desde 2020.Esta quinta-feira, além do Congresso, será ainda formado o Senado. De seguida, o rei irá iniciar contactos com vista a propor um nome para presidente do governo que será alvo de votação em plenário. Caso esse nome não reúna concordância, começa um prazo de dois meses com vista à apresentação de um nome e investidura. Se passados dois meses não for possível investir o governo de Espanha, as Cortes são automaticamente dissolvidas e as eleições serão repetidas 47 dias depois.