Sánchez convencido de que conseguirá formar governo em Espanha

Pedro Sánchez, o líder do PSOE, só vai reunir-se com Alberto Núñez Feijóo, do PP, depois de 17 de agosto, quando o parlamento espanhol voltar a reunir. O ex-presidente do governo de Espanha acredita que conseguirá reunir os apoios necessários, junto de outros partidos, para que o rei Filipe VI de Espanha lhe peça para formar governo.







REUTERS/Juan Medina

Tópicos sánchez feijoo governo espanha

Alberto Núñez Feijóo tinha apelado a Sánchez que o seu partido, o mais votado nas eleições, formasse governo. Mas o líder do PSOE recusou o pedido de Feijóo para que se reunissem esta semana, por crer que terá "os apoios necessários" para formar governo antes do líder do PP."Estarei encantado por reunir-me consigo, assim como com o resto dos porta-vozes dos grupos parlamentares com representação na Câmara [dos Deputados]", respondeu Sánchez.Sánchez tem que conseguir o sim do Junts per Catalunya ou da Coalición Canaria para conseguir formar governo. Caso consiga, quem formará governo em Espanha será não o partido mais votado, mas o que conseguiu mais apoios.