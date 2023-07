Feijóo não conseguiu dissipar a nível nacional o espectro de um governo conservador com a extrema-direita poder vir a enveredar por políticas centralistas e retrógradas em matéria de direitos sociais. A análise de João Carlos Barradas.

Espanha com novas eleições à vista

Dois triunfos inconsequentes marcam as eleições espanholas: Feijóo tem a maior bancada parlamentar com 136 votos e faltam-lhe aliados para governar e Sánchez com 122 deputados escapou à derrocada política, mas dificilmente formará novo executivo.