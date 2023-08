Rei de Espanha recebe PP e PSOE. Ambos querem presidir ao governo

Vox também terá uma audição com Filipe VI, que irá decidir se avança com um nome para presidir o governo que terá que ser votado no parlamento.

O rei de Espanha recebe esta terça-feira os líderes do Vox, PSOE e PP com vista a propor um candidato à investidura como presidente do governo espanhol.







Getty Images

Tópicos espanha rei psoe pp vox

Filipe VI vai receber o líder do Vox, Santiago Abascal, o líder do PSOE e presidente do governo em funções, Pedro Sánchez, e o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo. Segundo a imprensa espanhola, tanto Sánchez como Feijóo se vão apresentar como potenciais candidatos à investidura, apesar de nem um partido nem outro estarem à vontade com os apoios partidários.Esta terça-feira, o coordenador do PP Elías Bendodo afirmou numa entrevista que confia que o Vox mantenha em vigor a sua oferta de apoio sem contrapartidas a uma investidura dos populares, que remonta ao início de agosto. "Nós confiamos na palavra dada, no documento divulgado junto da opinião pública", afirmou Bendodo, numa referência ao Vox ter oferecido os seus votos a Feijóo sem exigir uma entrada no executivo espanhol.O PP está convencido que Feijóo vai tentar a investidura com os 137 lugares do PP, 33 do Vox, um do UPN e outro da Coalición Canaria, o que contabiliza 172 lugares mais do que os 121 que Sánchez conseguiu até agora. Porém, o PSOE irá atrás dos partidos independetistas como o Junts per Catalunya e a Esquerra Republicana, que para o apoiarem exigem por exemplo a libertação dos presos devido ao referendo independentista.Também a Coalición Canaria ainda não prometeu os seus apoios: poderá assinar um acordo com o PP, ou pedir a Sánchez milhões em investimento nas ilhas Canárias e que aceite a "agenda canária", várias medidas destinadas às ilhas.