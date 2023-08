Espanha. PP prepara-se para oposição

Dentro do Partido Popular não se acredita que Alberto Núñez Feijóo chegue à presidência do governo de Espanha, e apela-se a uma oposição dura e afastada do Vox.

No dia em que o PSOE conseguiu a presidência da Mesa do Congresso, um primeiro passo que abre caminho a uma possível investidura de Pedro Sánchez como presidente do Governo, no PP já se fala em fazer oposição. O jornal El Mundo consultou várias fontes do partido, que não estão otimistas relativamente a uma possível investidura de Alberto Núñez Feijóo.







REUTERS/Violeta Santos Moura

O rei irá agora iniciar contactos com vista a propor um nome para presidente do governo que será alvo de votação em plenário. Caso esse nome não reúna concordância, começa um prazo de dois meses com vista à apresentação de um nome e investidura. Se passados dois meses não for possível investir o governo de Espanha, as Cortes são automaticamente dissolvidas e as eleições serão repetidas 47 dias depois.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos pp psoe espanha governo

Na quinta-feira, o PSOE conseguiu 178 votos para assegurar a presidência para Francina Armengol, através do apoio do Junts per Catalunya e do ERC (Esquerda Republicana Catalã). Agora, os barões do PP querem que Alberto Núñez Feijóo se prepare para uma oposição dura e que se afaste do Vox liderado por Santiago Abascal.Ontem, o PP não apoiou o Vox que queria um assento na Mesa do Congresso. "Estamos algo perplexos porque não parece que impedir que a terceira força política de Espanha fique fora da Mesa do Congresso dos Deputados seja propriamente recuperar a normalidade democrática e a neutralidade das instituições", lamentou Abascal. Contudo, diz que antes de apoiar a investidura de Feijóo, terá que falar com o PP para "entender" se estão dispostos a impedir um governo de "destruição nacional".Dentro do PP, frisa-se que o partido tem o controlo do Senado (a câmara alta do parlamento espanhol), do governo de 12 comunidades autónomas e de quatro grandes cidades: Madrid, Valência, Sevilha e Saragoça.