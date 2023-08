UE nega ter recusado acordo para receber migrantes após cruzarem o Canal da Mancha

A União Europeia garante que não recusou um acordo com o Reino Unido para receber novamente os migrantes que fazem a travessia do Canal da Mancha após a partilha de um suposto memorando que relata as discussões entre Londres e Bruxelas.







Este memorando relativo às discussões entre o conselheiro de segurança nacional do Reino Unido, Tim Barrow, e um assessor de Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, refere que um "acordo de retorno" pós-Brexit não era possível. Bjoern Seibert, o assessor de Ursula Von der Leyen terá até referido que "a Comissão não está aberta a um acordo de readmissão Reino Unido – União Europeia".No entanto um porta-voz da Comissão já negou as declarações atribuídas a Bjoern Seibert no alegado memorando.Na passada terça-feira o ministro da Saúde do Reino Unido, Will Quince, garantiu que o governo está empenhado em reprimir as migrações ilegais mas defendeu que este não pode ser um trabalho feito isoladamente, ou seja, sem o apoio da União Europeia. Em declarações para a Sky News afirmou: "Esta é uma questão extremamente complexa e desafiadora e que o primeiro-ministro classificou como uma das suas cinco prioridades, por isso sei que ele e o secretário de estado do Interior estão determinados a resolvê-la e a parar os barcos".O Reino Unido já conseguiu acordos bilaterais com países como a Turquia e o Ruanda para tentar terminar com os gangues de tráfico de pessoas, combater a imigração ilegal e enviar migrantes a quem seja recusado asilo. No entanto depois do Brexit, finalizado em janeiro de 2020, o Reino Unido ficou de fora dos acordos de retorno estabelecidos entre a União Europeia e outros 24 países.Rishi Sunak tem estado em conversações com Emmanuel Macron para a criação de um acordo bilateral de retorno para a França mas o presidente francês tem defendido que qualquer acordo deve ser assinado ao nível da União Europeia, em março Macron esclareceu que qualquer mecanismo de devolução seria "um acordo entre o Reino Unido e a UE".Se não for possível estabelecer um acordo entre o Reino Unido e a União é provável que Londres opte por reforçar o controlo no Canal da Mancha, impedido qualquer embarcação de alcançar a sua Zona Económica Exclusiva.