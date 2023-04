EUA espiaram António Guterres, por ser brando com a Rússia

A fuga de documentos secretos dos EUA sobre a intervenção na guerra da Ucrânia continuam a revelar novas informações. Desta feita, Washington terá espiado o secretário-geral da ONU, António Guterres, por acreditar que ele estaria demasiado disposto a acomodar os interesses russos, refere a BBC.







Vários documentos que foram divulgados online, na semana passada, descrevem comunicações privadas entre Guterres e a sua vice. Uma dessas descrições é de um documento datado de fevereiro, onde Guterres é apanhado a conversar com Amina Mohammed. Aí, o português expressa a sua "consternação" pelo facto da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter apelado à Europa que produzisse mais armas e munições para a Ucrânia. Em seguida, a sua vice comenta a recente cimeira com líderes africanos, com Amina Mohammed a classificar o presidente do Quénia, William Ruto, de "implacável" e que confiava nele.Entre as informações agora divulgadas estão as conversas também sobre o acordo de cereais que a ONU levou a cabo com o apoio da Turquia, envolvendo Ucrânia e Rússia, em julho do ano passado. Durante as negociações, o comportamento de Guterres foi observado de perto. Segundo os documentos, Guterres "enfatizou os seus esforços para melhorar a capacidade de exportação russa, mesmo que isso envolva entidades ou cidadãos russos sancionados", referem os documentos.Para as autoridades norte-americanas as ações do secretário-geral da ONU estavam "a minar os esforços mais alargados para responsabilizar Moscovo pelas ações na Ucrânia".Perante a revelação destes dados, as Nações Unidas já referiram que não vai haver reações oficiais do organismo ao teor dos mesmos, porém, sublinhou que a ONU "trabalhou focada na necessidade de mitigar o impacto da guerra nos países mais pobres". "Isto significava fazer o que pudéssemos para baixar o preço dos alimentos e garantir que os fertilizantes eram acessíveis a estes países".De recordar que a Ucrânia e a Rússia estão entre os principais produtores de cereais e fertilizantes do mundo. Os fertilizantes e cereais russos ficaram fora das sanções internacionais, mas a Rússia continua a defender que estas indústrias têm sofrido com a dificuldade de fazer seguros e conseguir transporte.Um funcionário sénior das Nações Unidas garante que a posição dos EUA está errada quanto à postura de Guterres e que ele já deixou bem clara a sua oposição à Rússia nesta guerra.Por enquanto ainda não se sabe quem divulgou estes documentos classificados. As suspeitas apontam para um homem na casa dos 20 anos que terá trabalhado numa base norte-americana e, segundo o Washington Post, refere ter partilhado os documentos com um pequeno grupo de homens e jovens que "amam armas, mnaterial militar e Deus" na rede social Discord (popular entre jogadores de videojogos).As autoridades norte-americanas continuam a investigar para perceber a origem a fuga das informações. "Queremos chegar ao fundo disto, queremos encontrar quem fez isto e porquê", garantiu, à BBC, o porta-voz da segurança nacional dos EUA, John Kirby.