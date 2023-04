Pelo menos cinco feridos após desabamento de prédio em Marselha

Os edifícios adjacentes foram evacuados e as ruas ao redor do desabamento foram isoladas.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de quatro andares no centro de Marselha, França.





| URGENTE: Un edificio de 4 pisos se derrumba en Marsella, al menos 2 heridos y varios desaparecidos. Hay un incendio en el lugar de escombros.

pic.twitter.com/qbtaFSvaXJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 9, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

As autoridades locais avançaram que "pelas 00h04 (23h04 em Lisboa) um edifício desmoronou-se na rua Tivoli e na queda arrastou parte dos edifícios adjacentes".De seguida "um incêndio deflagrou nos escombros" pelo que a utilização de cães e equipas de busca ficou temporariamente impedida.O presidente da Câmara da segunda maior cidade francesa, Benoît Payan, alertou a população para estar preparada pela a existência de vítimas, apesar de até ao momento só existirem cinco feridos que vivem nos prédios ao lado.Estão cerca de "uma centena de homens no terreno" e "a prioridade é obviamente apagar o fogo e limpar os escombros para encontrar pessoas que possam estar presas debaixo dos escombros".Os edifícios adjacentes foram evacuados e as ruas ao redor do desabamento foram isoladas.Até ao momento ainda não foi possível identificar a causa do desastre.