O que se sabe da fuga de informação dos EUA sobre a guerra na Ucrânia?

Documentos considerados "ultra secretos", informações como o número exato de baixas sofridas ou os próximos passos do exército ucraniano. Todos estes dados estavam sob alçada do governo norte-americano, mas acabaram por ser expostos numa fuga de informação inédita.



Que tipo de informação foi divulgada?



REUTERS/Yan Dorbronosov

Qual a veracidade dos documentos tornados públicos?

Quem poderá ter tornado os dados públicos?

Quais os reais impactos no conflito?

Como vê a Ucrânia e a Rússia esta fuga de informação?

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

São cerca de uma centena de documentos que estavam na pose do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) e onde, de acordo com a BBC , constavam mapas, cronogramas militares, gráficos e fotografias.Alguns estavam classificados como "ultra secretos", enquanto outros continham dados tão específicos como o número de baixas sofridas, o tipo de treino usado ou o equipamento de cada brigada.Ao mesmo tempo, foi ainda divulgada uma lista com todos os veículos que a Ucrânia tem ou terá nos próximos tempos ao seu dispor através das medidas de cooperação internacional.A imprensa norte-amerciana dá conta que funcionários do Pentágono já confirmaram, de forma anónima, a veracidade de alguns documentos. Porém, já se sabe que algumas informações foram propositadamente alteradas, como o número de baixas.Washington há muito que partilha uma estimativa atualizada das mortes ucranianas na guerra - alertando sempre que estes dados poderão não ser exatos - mas dando conta de que situará entre as 16 mil a 17.5 mil.Agora, numa página do Telegram pró-russa, foi divulgado um destes documentos onde se vê que estes números foram invertidos, passando para os 61 mil a 71.5 mil.Esta é a pergunta para a qual ainda não há resposta e se as forças norte-americanas já sabem ainda não a tornaram pública. Certo é que os documentos apareceram inicialmente na plataforma Discord – uma rede social utilizada por jogadores – e depois no 4Chan e Telegram.Entre os dados tornados públicos há questões específicas relativas a uma contra ofensiva ucraniana preparada para o período de primavera. Ao mesmo tempo, foi divulgada a capacidade real da defesa aérea do país, dando conta de baixas significativas, e o estado real do terreno depois de um inverno severo.E aqui as opiniões dividem-se: por um lado há quem defenda que todos estes dados poderão ser usados pelos militares russos para mudar o curso da guerra; por outro há quem diga que o mais provável é que o serviço de inteligência de Moscovo já tivesse conhecimento dos mesmos.Dos dois lados do conflito as perceções sobre este tema são diversas. A Ucrânia tem sido excessivamente zelosa na proteção de dados fundamentais para o seu sucesso militar e esta fuga põe em causa muito do trabalho feito nos últimos meses. Ainda assim, o governo já reagiu dizendo que tudo não passa de uma "campanha de desinformação da Rússia".Já a teoria adotada pelo Kremlin é a inversa, ou seja, acusa a Ucrânia de uma campanha de desinformação. Sendo que nos últimos dias vários influencers militares disseram que os dados faziam parte de "uma conspiração ocidental para enganar os comandantes russos".