A administração norte-americana está a separar crianças dos pais que entram ilegalmente no país, colocando-as em pequenas gaiolas. O som do choro de algumas delas foi divulgado.



"Mamã" e "Papá". São algumas das palavras que, mesmo abafadas pelo som do choro, é possível ouvir sem ler as legendas. São crianças que vão ser retiradas aos pais pelas autoridades americanas, junto à fronteira com o México. Têm entre 4 e 10 anos e os guardas gozam com os pequenos. "Parece uma orquestra." "Só faltava um maestro", são alguns comentáripos tecidos pelas autoridades que estavam junto dos pequenos.



Pelo meio do barulho das crianças que choravam, é possível ouvir uma das crianças pedir pela tia. "Posso ir com a minha tia? Eu quero que ela me leve para casa", pode ouvir-se a menina dizer, com o agente a garantir que se ela tivesse o número a ajudariam a encontrar a tia e ir para casa.



A menina diz que tem o número da familiar e pergunta se esta a pode ir buscar depois de comer. A rapariga debita então de memória o número da tia, ouvindo-se por entre uma criança a chorar e a pedir pelo pai.



A assistente diz então a uma outra pessoa que ainda não deram comida à menina porque esta queria falar primeiro com a tia. "Eles ainda não lhe deram comida porque ela quer falar com a tia primeiro. Por isso vou telefonar-lhe", diz a assistente, informando depois que esta rapariga é de El Salvador.



A insituição não-governamental ProPublica teve acesso a um ficheiro de som onde se pode ouvir este momento.



Desde Abril deste ano, mais de 2.300 crianças foram separadas dos seus pais, desde que a administração Trump implementou a política de imigração "tolerância zero", que prevê que todos aqueles que forem encontrados a entrar ilegalmente nos EUA serão detidos e as crianças que os acompanhavam ser-lhes-ão retiradas.



Destas 2.300 crianças que foram retiradas aos pais, mais de 100 tinham menos de quatro anos de idade. As crianças que são retiradas aos pais ficam preventivamente num armazém ou numa tenda, junto das autoridades da fronteira. Há relatos das condições desumanas em que estas crianças são mantidas, enquanto há quem assegure que as mesmas são bem tratadas, desementindo os relatos que dizem que ficam trancadas entre grades.



Esta situação uniu rivais de sempre, desde democratas e republicanos que repudiam a retirada de crianças aos seus pais, a activistas dos direitos humanos e conservadores favoráveis à cosntrucção de um muro na fronteira sul dos EUA. No Congresso norte-americano, tanto democratas como republicanos criticaram a administração. O mesmo fez a antiga primeira-dama Laura Bush que classificou esta prática como "cruel" e "imoral", comparando mesmo as imagens que viu às imagens que retratavam as condições dos prisioneiros dos campos de concentração japoneses durante a II Guerra Mundial.



Donald Trump respondeu dizenod que está apenas a fazer cumprir legislação previamente existente, aprovada pelos democratas. Mas segundo alguns analistas políticos, não havia nenhuma lei que dissesse que se devia tirar os filhos aos pais. O procurador-geral Jeff Sessions já mostrou o seu apoio à iniciativa Trump, bem como agentes fronteiriços que lembraram que passar a fronteira norte-americana ilegalmente é umc crime e que muitos migrantes se safaram por virem acompanhados de crianças.



Nos últimos dias, em que as críticas a esta iniciativa se têm amontoado, centenas de jornalistas têm tentado obter acesso às instalações onde são mantidas as crianças, mas muitos poucos têm recebido a autorização. E as câmaras são ainda mais proibidas, com a administração a ceder fotografias tiradas por órgãos próprias. O jornal The New York Times recusou-se a utilizar estas fotografias.



As crianças foram também proibidas de falar com jornalistas, sendo as gravações divulgadas pela ProPublica o primeiro testemunho do que realmente acontece a estas crianças. Segundo a fonte que cedeu o áudio, as crianças ouvidas terão entre os 4 e os 10 anos e estariam no centro há menos de 24 dias.



A ProPublica ligou para o número que se ouve na gravação e falou com a tia da menina que confessou que ouvir a sobrinha ligar foi o momento mais complicado da sua vida. "Imaginem receber uma chamada da vossa sobrinha de seis anos. Ela está a chorar e a implorar-me para que a vá buscar. Ela só dizia: 'Eu prometo que me vou portar bem, mas por-favor tira-me daqui. Estou sozinha...".



A tia da menina é de El Salvador e procura, juntamente com a filha de nove anos, asilo nos EUA.



Os EUA adoptaram uma política de tolerância zero para com quem passe a fronteira de forma ilegal. As crianças são retiradas aos pais como forma de demover os pais de tentarem entrar no país. Donald Trump continua a manter a sua opinião: foi forçado a tomar estas medidas devido a todo o crime que entrou pela fronteira sul dos EUA e que devastou várias pessoas. "Mudem as leis", pede o presidente norte-americano, que diz que os criminosos mais perigosos do mundo estão a utilizar crianças para entrar no país.





It is the Democrats fault for being weak and ineffective with Boarder Security and Crime. Tell them to start thinking about the people devastated by Crime coming from illegal immigration. Change the laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018