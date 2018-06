Melania Trump "odeia ver crianças separadas das suas famílias", afirmou a sua porta-voz. Esta declaração pública da primeira-dama, que raramente divulga a sua opinião, surge depois de terem sido conhecidos os relatos de crianças guardadas em gaiolas na fronteira entre os EUA e o México, depois de serem separadas das suas famílias.

Segundo o jornal The Guardian, cerca de 2 mil crianças encontram-se nesta situação. Foram retiradas aos pais em seis semanas, no período entre 19 de Abril e 31 de Maio.

Stephanie Grisham, porta-voz da primeira-dama, indicou que Melania acredita que os EUA "precisam de ser um país que siga todas as regras" mas também um "que governe com coração". Por isso, ela espera que "os dois lados da contenda se possam juntar para alcançar reformas na imigração com sucesso".

Na passada semana, durante uma visita às instalações das autoridades fronteiriças norte-americanas, os jornalistas aperceberam-se de crianças presas em gaiolas depois de terem sido separadas dos pais. Uma das jaulas tinha 20 crianças.

Kirstjen Neilsen, secretária da Segurança Interna, afirmou que o seu departamento "leva muito a sério o dever de proteger menores sob a sua custódia temporária de gangues, traficantes, criminosos e abusos". "Continuámos a política de outras administrações e só optamos pela separação caso a criança esteja em perigo, não haja relação de custódia entre membros da 'família', ou se o adulto quebrou uma lei", descreveu.

A separação das famílias não está prevista na lei, mas a Casa Branca adoptou a tolerância zero quanto aos imigrantes ilegais e quer que mais sejam processados pela Justiça. Isso leva a um maior número de detenções e de pessoas a aguardar julgamento, por isso as crianças são-lhes removidas.