Donald Trump anunciou estar preparar uma ordem executiva para ordenar às forças de segurança que mantenham juntas as famílias de imigrantes detidas ao atravessar ilegalmente a fronteira.

"Irei assinar qualquer coisa em breve sobre o que se está a passar", afirmou Donald Trump, citado pelas agências internacionais. "Queremos resolver este problema de imigração", acrescentou.

Esta medida já tinha sido anunciada pela agência Associated Press, que cita duas fontes próximas da secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. Na altura, uma das fontes disse que a secretária iria em breve à Casa Branca discutir a questão com membros do gabinete de Trump.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.