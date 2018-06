Zeid Ra’ad al-Hussein, o Alto-Comissário para os Direitos Humanos das Nações Unidas, pediu hoje aos Estados Unidos para acabarem com a sua política "injusta" de separar à força pais e filhos migrantes que tentam entrar no país através do México.Foi o último discurso do Alto-Comissário, dirigido ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Em Dezembro, Zeid Ra'ad al-Hussein anunciou que não se iria candidatar a um segundo mandato depois de António Guterres lhe ter pedido que fosse menos crítico quanto a Donald Trump, de acordo com a Foreign Policy.Nesta declaração, al-Hussein afirmou que as violações aos Direitos Humanos continuavam na Coreia do Norte e contra os Rohingya na Birmânia. Também acusou a China de impedir a activistas independentes de testemunhar perante órgãos das Nações Unidas.O Alto-Comissário pediu ainda ao Conselho para constituir comissões de investigação a alegadas violações dos Direitos Humanos na Venezuela e Nicarágua.