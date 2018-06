Alexandria Ocasio-Cortez, 28 anos, derrotou o democrata Joe Crowley numa vitória histórica e pode estar a caminho do congresso norte-americano.

Em 2017, Alexandria Ocasio-Cortez estava a preparar cocktails num bar mexicano chamado Flats Fix, em Manhattan, Nova Iorque. Em Junho de 2018, venceu um dos políticos mais influentes de Nova Iorque, com 10 mandatos na Câmara dos Representantes, e está no caminho de se tornar a pessoa mais nova no Congresso dos Estados Unidos da América – e uma das poucas mulheres latinas a consegui-lo.

A jovem latina ganhou as primárias das eleições para o Congresso dos EUA. Em Novembro há novas eleições intercalares e, depois desta vitória contra Joe Crowley, é possível que Alexandria Ocasio-Cortez passe a ser uma presença constante em Washington.

Crowley é líder do Partido Democrata da região de Queens e o quarto político democrata na Câmara dos Representantes, com uma carreira de 20 anos na vida política. Tem o dobro da idade de Ocasio-Cortez e tem sido visto como candidato a líder do Partido Democrata. Foi este "gigante" político que Alexandria Ocasio-Cortez venceu com a maioria dos votos: 57%.

A surpresa da política ao saber dos resultados na noite eleitoral tornou-se viral nas redes sociais e o próprio país ainda está a processar este triunfo inesperado, com peças dos media sobre a jovem a invadirem jornais, revistas, canais de televisão e outros. No calor do momento, um jornalista perguntou-lhe como se estava a sentir e se conseguia relatar as suas emoções. A política latina respondeu com um simples "não" e confessou que não era capaz de descrever como se sentia naquela altura.

Ocasio-Cortez começou a sua campanha política com "um saco de cartão com panfletos", segundo a própria. "Eu estava apenas a bater a portas sem parar e a falar com a comunidade", referiu a jovem política, descrevendo o início da sua campanha. "Concorri porque achei que a nossa mensagem podia ser melhor, o nosso partido podia ser melhor, o nosso país pode ser melhor", explicou.





Numa entrevista ao canal de televisão MSNBC, a política descreveu a sua campanha estava focada numa mensagem de melhoria das condições de vida para os trabalhadores norte-americanos, especialmente os de Queens e Bronx, a um nível económico, social e racial.

Na campanha política para estas eleições primárias, Ocasio-Cortez tinha escrito ironicamente em anúncios: "Não é suposto mulheres como eu concorrerem ao governo". Isto é, segundo esta, mulheres latinas, jovens e com poucas posses monetárias. "Nós temos as pessoas – eles têm o dinheiro" e "está na altura de percebermos que nem todos os democratas são iguais" foram outras frases-chave da campanha de Ocasio-Cortez.

Mulher, latina, jovem e vencedora das eleições primárias

É filha de uma porto-riquenha e de um norte-americano de Bronx. Cresceu numa família de classe trabalhadora e formou-se em Economia e Relações Internacionais na universidade de Boston, conciliando os estudos com um trabalho para o senador Ted Kennedy. Porém, antes de ter a licenciatura, a jovem viajava cerca de 48 quilómetros para a escola diariamente.

Pouco depois de se graduar encontrou um emprego na área de educação, algo que Ocasio-Cortez revelou no seu site gostar bastante, mas que foi obrigada, pelas circunstâncias da sua vida, a abandonar devido à crise económica e recessão. A jovem teve de aceitar empregos como empregada de mesa e bartender, trabalhando turnos que podiam chegar às 18 horas por dia para evitar que a sua mãe, empregada doméstica, fosse despejada da sua casa. Isto tudo pouco tempo depois de o seu pai ter falecido com cancro.

Foi precisamente esta história de vida que a inspirou a seguir a política. "A minha mãe limpava casas e conduzia autocarros escolares, e quando a minha família estava à beira da falência comecei a trabalhar como bartender e empregada. Eu compreendo o sofrimento da classe trabalhadora norte-americana porque eu experienciei esse mesmo sofrimento", confessou ao MSNBC na quarta-feira de manhã.

Em 2016, apoiou o candidato presidencial independente Bernie Sanders nas eleições (que Donald Trump acabaria por vencer). Também fez parte dos protestos contra a construção de um tubo de gás natural que ia passar por propriedades de nativos americanos e ganhou uma nova inspiração para fazer mais, politicamente, depois de Trump se tornar presidente.





It's time for a New York that works for all of us.



On June 26th, we can make it happen - but only if we have the #CourageToChange.



It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 30 de maio de 2018





Essa inspiração foi a campanha que a fez ganhar as eleições. Alexandria Ocasio-Cortez lutou (e luta ainda) por um serviço nacional de saúde alargado a toda a sociedade (uma proposta intitulada Medicare for All), escolas públicas disponíveis para todos os norte-americanos, a instituição do "emprego universal" (a ideia de que o governo garanta um trabalho para todas as pessoas), a abolição das propinas nas universidades e uma política que dignifique socialmente, economicamente e racialmente a classe trabalhadora. A jovem política é também contra a Agência de Controlo de Imigração (ICE) e a lei de separação de imigrantes. Antes da eleição, viajou mesmo para o Texas para protestar contra a ICE e o caso dos imigrantes separados da família na fronteira entre o estado e o México.

Foram talvez estas ideias, a sua história e sua aproximação real a jovens que não costumam votar, trabalhadores com dois empregos e pessoas para quem o inglês é a segunda língua que lhe garantiram a vitória. É este o caminho que Ocasio-Cortez considera que o Partido Democrata deve seguir para vencer as eleições intercalares em Novembro e as presidenciais de 2020.

O seu triunfo entrou na história do Partido Democrata, que tem visto uma onda de mulheres políticas com ideias progressivas a alcançarem cargos e vitórias importantes – como a de Alexandra Ocasio-Cortez, mesmo depois da derrota de Hillary Clinton em Novembro de 2016