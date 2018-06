O objectivo da primeira-dama norte-americana é testemunhar a crise que afecta a zona fronteiriça onde as crianças são separadas dos seus pais.

A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, aterrou esta quinta-feira no estado do Texas, em McAllen, para uma visita à fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. O objectivo foi testemunhar em primeira mão a crise que afecta a zona fronteiriça onde crianças são separadas dos seus pais.



Com esta viagem surpresa, a mulher do presidente norte-americano, Donald Trump, torna-se o primeiro membro da família a testemunhar pessoalmente a situação que captou a atenção do país nas últimas semanas. "Ela quer ter uma visão realística do que está a acontecer", afirmou a porta-voz da primeira-dama à CNN.