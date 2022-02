Kiev resiste a noite de ataques. 198 ucranianos mortos desde início da invasão russa

Kiev resiste a uma noite de ataques russos

A capital da Ucrânia, Kiev, resistiu a uma noite de bombardeamentos que já tinha sido antecipada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como dura.



O presidente divulgou mais um vídeo a partir de Kiev, em que garante que não vai depor as armas, "vamos defender o nosso Estado".



Kiev resistiu aos ataques, mas as tropas russas capturaram a cidade de Melitopol, segundo a Reuters. Tem 150 mil habitantes e caso se confirme a informação russa, é a primeira conquista significativa de uma cidade, de acordo com a mesma fonte.



A Ucrânia e a Rússia ainda estão a discutir um lugar e data para conversações, segundo o porta-voz do presidente ucraniano. Os EUA ter-se-ão oferecido para extrair Zelensky de Kiev, mas segundo a Associated Press, a resposta foi: "A luta é aqui. Preciso de munições, não de uma boleia.



A Ucrânia adianta que mais de mil soldados russos foram mortos, e o lado russo não revelou números.