O edifício residencial atingido por um míssil onde ninguém morreu

Um conselheiro do Ministério do Interior revelou que apesar de um míssil ter atingido um prédio habitado por várias pessoas, não se registaram mortes.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail



Um edifício residencial foi atingido por um míssil em Kiev, Ucrânia, durante os ataques russos que assolaram a capital esta noite. De acordo com o conselheiro do ministro do Interior Anton Herashchenko, não se registaram mortes.





A carregar o vídeo ... Prédio atingido por um míssil

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Anton Herashchenko sublinhou que a Rússia estava a mentir quanto a não ter atingido infraestruturas civis. Pelo menos 40 locais foram atingidos, sustenta, e as tropas russas estavam a bombardear áreas ocupadas por civis.Kiev foi atingida por pelo menos dois mísseis, em áreas que ficam a sudoeste do centro da capital. Um dos mísseis aterrou junto ao aeroporto de Zhulyany.Esta noite, as forças russas disseram ter capturado a cidade de Melitopol. Contudo, o Reino Unido afirma que não é credível. "Todos os objetivos do dia 1 da Rússia... e mesmo Melitopol, que os russos alegam ter tomado mas não vemos nada que o comprove, estão todos ainda em mãos ucranianas."O exército de Vladimir Putin realizou ataques com mísseis-cruzeiro e artilharia em várias cidades.Perto do centro de Kiev, registaram-se vários tiroteios e, segundo a Associated Press, as tropas ucranianas conseguiram repelir as russas numa das avenidas mais importantes.