Mia, o milagre de Kiev

Uma mulher de 23 anos deu à luz num abrigo numa estação de metropolitano em Kiev, Ucrânia, durante uma noite marcada por pesados bombardeamentos russos sobre a capital. O jornal britânico Daily Mail relata que agentes da polícia ouviram os gritos da mãe e socorreram-na.





Cerca das 20h30, nasceu a bebé Mia. Mãe e filha encontram-se bem e foram encaminhadas para o hospital depois do nascimento, contou a agente Mykola Shlapak.A história foi divulgada pela antiga deputada ucraniana Hannah Hopko. "Mia nasceu num abrigo esta noite num ambiente hostil. A sua mãe está feliz depois deste parto. Quando Putin mata ucranianos nós pedimos às mães da Rússia e da Bielorrússia que protestem contra a guerra. Nós defendemos vidas e a Humanidade", escreveu a deputada no twitter.Mas Mia não foi a única bebé a nascer na noite desta sexta-feira em Kiev enquanto se ouviam as bombas. De acordo com o Daily Mail, um bebé também nasceu na cave de uma maternidade. "Em condições bem diferentes daquelas que merece uma nova vida - a voz de um recém-nascido... É um menino!", congratulou-se um médico.Esta noite, pelo menos 35 pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas na sequência dos bombardeamentos na capital. Até agora, 198 ucranianos morreram desde o início da invasão russa.