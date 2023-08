Funcionário do British Museum despedido por roubar joias

O British Museum, um dos museus mais visitados do mundo, emitiu um comunicado esta quarta-feira onde anunciou ter despedido um funcionário por suspeitas de furto.





O trabalhador, segundo a instituição, terá roubado e danificado pequenas peças como joias de ouro, pedras preciosas, semipreciosas e de vidro, datadas do século XV ao século XIX. As obras de arte encontravam-se guardadas para fins académicos, não tendo sido exibidas nos últimos tempos.Hartwig Fischer, diretor do museu, reconheceu em entrevista à Reuters que este se trata de um "incidente altamente incomum" e admitiu que o roubo deixou os curadores "extremamente preocupados" quando tiveram conhecimento do mesmo "no início deste ano"."Já reforçamos as nossas medidas de segurança e estamos a colaborar com uma empresa de especialistas externos de forma a haveriguar de forma definitava aquilo que está em falta, que foi danificado ou roubado. Só assim conseguiremos reaver os objetos de arte", garantiu o britânico.