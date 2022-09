Símbolo de riquezas do império britânico, a versão atual da Coroa Imperial do Estado foi estreada pelo pai de Isabel II na sua coroação. Feita para ser mais leve e fácil de usar que a anterior, a coleção de cerca de 3.000 pedras preciosas ainda pesa mais de um quilo e Isabel II chegou a queixar-se do seu peso nos últimos anos.

A história da exuberante coroa que está no topo do caixão de Isabel II

Está há quatro dias sob o olhar do público - aqueles que conseguem fixá-la apesar de todo o brilho que espelha. Pousada em cima do caixão de Isabel II, que está a ser velado no Salão de Westiminster, a Coroa Imperial do Estado é um dos luxuosos símbolos da monarquia. A que agora está junto ao corpo da monarca é a última versão, mas já foi testemunha de muitos momentos históricos.