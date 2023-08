Alpinista detido após saltar da Torre Eiffel com um paraquedas

Um alpinista experiente foi detido em Paris depois de saltar da Torre Eiffel com um paraquedas.







O homem entrou na área do monumento por volta das cinco da manhã desta quinta-feira, bastante antes da hora de abertura que é às 09h00. Rapidamente foi identificado pelos seguranças mas conseguiu chegar ao topo da Torre Eiffel antes de ser detido e de seguida saltou, ativando o paraquedas e caindo nas proximidades.Assim que chegou a terra foi detido pelas autoridades locais por ter colocado em risco a vida de outras pessoas, avançou a polícia: "Este tipo de ação coloca em perigo as pessoas que trabalham na Torre ou na sua manutenção".A Torre Eiffel é um dos principais pontos turísticos da capital francesa e atraiu 5.9 milhões de visitantes durante o ano de 2022.Esta quinta-feira a abertura do monumento foi um pouco atrasada devido ao incidente e a Sete, responsável pela manutenção da torre, já apresentou uma queixa-crime contra o alpinista, que ainda não foi identificado pelos meios de comunicação locais.Este é o quarto incidente em pouco mais de uma semana uma vez que na semana passada a Torre Eiffel foi evacuada duas vezes no mesmo dias após falsos alertas de bomba e na segunda-feira dois turistas americanos conseguiram dormir no monumento depois de se terem escondido dos seguranças.