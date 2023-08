Golpe de Estado: Hacker diz que Bolsonaro lhe prometeu indulto caso fosse preso

Walter Delgatti foi detido no início deste mês depois de ter sido acusado de ter participado nos atos golpistas no Brasil e invadido o sistema informático do Conselho Nacional de Justiça. Esta quinta-feira foi ouvido numa comissão parlamentar e afirmou que Bolsonaro lhe prometeu um indulto caso fosse apanhado a corromper as urnas.



REUTERS/Ueslei Marcelino

De acordo com o G1, o compromisso terá sido feito durante uma reunião no Palácio da Alvorada, antes das eleições de 2022, onde o ex-presidente do Brasil lhe terá pedido que "assumisse a autoria" dos crimes.

"A ideia era que eu iria receber um indulto do presidente. Ele já o tinha feito com um deputado federal e como na altura eu estava com o processo da Spoofing e com as cautelares que me proibiam de aceder à Internet e de trabalhar, eu queria esse indulto. E foi-me oferecido no mesmo dia", disse garantindo que o presidente terminou a conversa afirmando "fique tranquilo, se algum juiz te prender, eu mando prender o juiz".

Mas o hacker foi mais longe e revelou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso brasileiro que a deputada Carla Zambelli lhe prometeu um emprego na campanha de recandidatura de Bolsonaro. Porém, tal não se veio a verificar, acabando o informático por ficar a gerir as redes sociais da parlamentar.

Outra das sugestões que lhe terá sido apresentada pelos assessores de campanha de Bolsonaro passava pela criação de um tipo de letra falso que pudesse sugerir que as urnas eletrónicas se encontravam vulneráveis de forma a "deixar um clima de dúvida sobre as eleições".

Walter Delgatti assumiu no Congresso Nacional que tinha consciência de que estava a cometer um crime, mas alegou que apenas obedecia a "ordens de um presidente da República".

A deputada Carla Zambelli já se pronunciou sobre as acusações, que negou veemente, e acusou Delgatti de mudar as suas versões "com os dias". "As suas distorções e invenções são recheadas de mentiras (…) o que só prova que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade".