Conheça os tesouros escondidos nas reservas de quatro museus portugueses

A obra revela um veado morto, deitado sobre um paralelepípedo branco, num fundo branco. A fotografia, Sem Título, de 2006, do artista francês Eric Poitevin, está guardada na escuridão das reservas do Museu Coleção Berardo. Só saiu dali duas vezes: em 2009 foi exposta no Museu de Faro, na exposição Paisagens Oblíquas, e no ano seguinte foi exibida numa exposição temporária do museu. "Há peças que passam mais tempo nas reservas. Não quer dizer que gostamos menos delas", diz à SÁBADO António Pedro Mendes, o responsável pelas reservas.



As obras e peças expostas nos museus são apenas uma parte da coleção das instituições. A maioria dos objetos estão guardados em salas fora do alcance do público, pendurados em estantes verticais ou em armários a perder de vista. As chamadas reservas são áreas secretas, onde as peças são preservadas em ambiente com temperatura e humidade controladas, e onde muitas vezes permanecem por falta de espaço nas salas dos museus. Algumas delas nunca foram vistas pelo público.





A obra de Eric Poitevin, que tem quadros da série dos veados vendidos por 10 mil euros, faz parte de cerca de mil peças que se encontram nas reservas. A seleção é feita pela direção e tem em conta a narrativa que se pretende apresentar. "O comendador Berardo nunca interferiu no trabalho do museu", garante o mesmo responsável.