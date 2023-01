As mais lidas GPS

Conversas entre o museu e as autoridades gregas sobre a devolução das valiosas peças, há muito reclamadas pelo seu país de origem, estarão a decorrer há um ano.

O British Museum confirmou esta quarta-feira que está em "discussões construtivas" com a Grécia para assegurar o regresso de alguns mármores do Pártenon, em exibição no Reino Unido desde 1832, ao seu país de origem.