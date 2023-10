Não é apenas com munições que se travam as guerras atuais. Os ciberataques são cada vez mais um parte essencial dos conflitos e a situação no Médio Oriente não é excepção. Desde o ataque levado a cabo pelo Hamas em Israel, a 7 de outubro, a quantidade de ataques cibernéticos a ambas as partes beligerantes aumentou exponencialmente, apesar de não se ter verificado nenhum ataque com consequências graves.