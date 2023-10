Tiroteio em Bruxelas. Suspeito de ataque morre baleado pela polícia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um tunisino de 45 anos, suspeito de ter desencadeado um tiroteio em Bruxelas, morreu esta terça-feira após ter sido baleado no peito pelas autoridades belgas. O homem, que se encontrava num café em Schaerbeek, na Bélgica, foi inicialmente detido, mas tendo as autoridades aberto fogo, acabou por ser transportado para o hospital.







Segundo a agência de notícias Reuters, o suspeito terá publicado um vídeo online onde se identificava como membro do Estado Islâmico. Abdesalem Al Guilani, como se autodenominava, já tinha pedido asilo à Bélgica em 2019, e seria agora o grande suspeito e alegado responsável pelo ataque que vitimou duas pessoas e feriu uma outra esta segunda-feira, avançou o ministro da Justiça, Vincent Van Quickenborne, durante uma entrevista coletiva."A arma com a qual os ataques foram cometidos foi encontrada esta manhã em Schaerbeek, onde o homem foi detido. Isso aumenta a probabilidade de ter sido capturado", disse a ministra do Interior, Annelies Verlinden, à emissora VRT.Embora o tunisino de 45 anos já tenha sido dado como morto, continua a não existir qualquer confirmação de que o mesmo seria o autor do tiroteio que ocorreu em Bruxelas.Desde o ataque que o país se encontra agora em estado de alerta máximo. As viagens desnecessárias são desaconcelhadas.