Gaza terá 'fluxo contínuo' de ajuda humanitária, garantem EUA

Joe Biden e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu concordaram na criação de um "fluxo contínuo de assistência crítica a Gaza" através da fronteira a sul com o Egito, em Rafah. Por aqui, entraram durante o fim de semana mais de 30 camiões.Ainda assim a ONU já alertou para o volume insuficiente de ajuda, que se encontra apenas nos 4% do necessário tendo em conta o tempo que, devido ao cerco imposto por Israel, se verificou um escoamento de todas as reservas de comida, água, medicamentos e combustíveis.Cindy McCain, diretora executiva do Programa Alimentar Mundial dos Estados Unidos, referiu que apesar da entrada de ajuda em Gaza a situação continuava "catastrófica": "Quatrocentos camiões de ajuda entravam diariamente em Gaza antes da última guerra."Os camiões de ajuda, que foram todos inspecionados pelas autoridades israelitas antes de chegarem a Gaza, transportavam água, alimentos e material médico.Não foi permitido que qualquer tipo de combustível desse entrada no enclave, apesar dos avisos da ONU e da Organização Mundial de Saúde para essa necessidade de forma a alimentar os geradores dos hospitais. A equipa médica da OMS em Gaza alertou que neste momento os médicos são obrigados a realizar cirurgias com agulhas de costura, sem anestesia e recorrendo a vinagre como desinfetante.Também no domingo os líderes dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido divulgaram um comunicado em que pediam que Israel cumprisse as leis do direito humanitário internacional e protegesse os civis, apesar de apoiarem Israel no seu direito a defender-se. O apelo surgiu numa altura em que o escalar do conflito cria receios sobre a possibilidade de uma guerra com mais países do Médio Oriente.Apesar deste acordo para a entrada de ajuda contínua o conflito entre Israel e o Hamas não parece estar a acalmar e os ataques aéreos a Gaza continuam, especialmente nas regiões do centro e norte. Segundo os meios de comunicação palestinianos, áreas próximas de três hospitais foram atingidas na manhã desta segunda-feira.O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que durante as últimas duas semanas já foram mortas pelo menos 4.600 pessoas, muitas delas mulheres e crianças.O conflito entre o Hamas e Israel eclodiu depois dos ataques do grupo terrorista a 7 de outubro a comunidades no sul de Israel, que levaram à morte de 1.400 pessoas, segundo as autoridades israelitas, e originaram 212 reféns.No domingo o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, esteve em conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Hossein Amirabdollahian sobre formas de impedir os "crimes brutais" de Israel em Gaza, afirmou o Hamas em comunicado.Na fronteira a norte de Israel as Forças de Defesa de Israel atingiram esta segunda-feira de manhã duas células do grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão. O aumento da violência na região norte já levou Israel a evacuar mais de 14 comunidades perto das fronteiras com o Líbano e a Síria.Netanyahu visitou as tropas no norte de Israel e deixou um aviso para as aspirações do Hezbollah garantindo que o início de uma guerra a norte será o "erro da sua vida": "Iremos paralisá-lo com uma força que nem sequer pode imaginar e as consequências para o Hezbollah e para o estado libanês serão devastadoras".