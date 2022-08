Maiores de 30 anos são quem mais procura quarto para alugar

As pessoas com 33 anos, que vivem no centro das cidades e não fumam são as que mais procuram quarto para alugar nas grandes cidades, de acordo com o site de compra, venda e arrendamento de quartos e casas Idealista. Um estudo realizado pelo site estabelece que é este o perfil de quem procura quarto, sendo que a idade média varia consoante a zona geográfica. Faro é a cidade com a média mais alta, onde em média quem procura quarto tem 38 anos. Lisboa e Porto apresentam as idades médias mais baixas, 29 anos.