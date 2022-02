O fim dos juros negativos para o estado e para as famílias

No início deste mês, a agência que gere o Tesouro português foi ao mercado de dívida pedir 1.250 milhões emprestados e notou uma diferença. Uma parte deste dinheiro foi pedido em obrigações a nove anos, num leilão que terminou com um juro de 1,008%. Em julho do ano passado, pelo mesmo prazo, o juro fora de 0,127%. Na outra linha, a seis anos, o resultado foi o mesmo: um juro de 0,6%, quando sete meses antes a taxa fora de -0,162%. O episódio ilustra o que se está a passar em todo o mercado de dívida europeu. A perspetiva de que o Banco Central Europeu (BCE) mudará a sua política monetária está a fazer regressar os juros a um terreno mais normal, ou seja, mais elevado.



Para os contribuintes portugueses isso significa uma coisa: mais dinheiro a pagar pela dívida pública, que no ano passado ficou perto de 127% do PIB. Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, que foi chumbada há três meses, o Ministério das Finanças fez a conta a quanto é que “um aumento imediato e permanente” de um ponto percentual em todos os prazos custaria: mais 344 milhões de euros (cerca de 0,2% do PIB). Na altura em que este exercício foi feito esse aumento estava no capítulo da incerteza, mas hoje parece seguro.



“Vamos entrar num novo ciclo para a política monetária”, admitiu há dias o governador do Banco de Portugal. “Ao período de taxas de juro generalizadamente baixas, algumas mesmo negativas, deverá seguir-se uma normalização”, apontou. A concretização deste cenário significa que, pela primeira vez em seis anos, os encargos anuais em juros com a dívida pública vão subir – desde 2016 que estavam em queda, sobretudo devido à ação da política inédita de estímulos do BCE. O fim de uma fonte de poupança Os investidores vão deixar de pagar a Portugal (e a outros países) para lhes emprestarem dinheiro, uma bizarria cujo fim Mário Centeno saúda como “um processo desejado”.