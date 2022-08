Vai entrar na universidade? Saiba a que bolsas tem direito

Mais de 61 mil jovens candidataram-se na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior - cujas inscrições fecharam ontem - e, à medida que a entrada no ensino superior se aproxima, muitos têm que lidar com a incerteza de conseguir uma bolsa que os ajude a suportar os custos dos estudos. Nos fóruns do site Uniarea, dedicado a estudantes do ensino superior, um dos temas que mais levanta questões é o processo de admissão para a bolsa e todos os documentos necessários para o mesmo.