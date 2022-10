Cinco dicas para negociar (ou renegociar) o seu crédito à habitação

Falámos com especialistas da DECO PROTESTE e da Doutor Finanças para ajudá-lo a renegociar o crédito e controlar as suas finanças.

Aliado à inflação e ao aumento do custo de vida, o aumento dos juros do crédito à habitação, particularmente os indexados à Euribor, colocou muitas famílias numa situação financeira mais precária. A situação não é incomum, mas, se viu a prestação mensal do seu crédito à habitação a aumentar, há opções a explorar para atenuar a situação.