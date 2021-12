Como os bilionários doam os seus milhões

Apesar de ter doado mais de 7 mil milhões de euros a 780 organizações diferentes em pouco menos de um ano, MacKenzie Scott não tem nenhum escritório que se conheça. Nem sequer há um email ou assessor que permita entrar em contacto com a ex-mulher do fundador da Amazon, Jeff Bezos. A mulher mais rica do mundo não revelou como nem por que razão escolheu as instituições em causa para doar parte da sua fortuna, mas, sabe-se agora que por trás da decisão esteve uma consultora especializada em filantropia, a Bridgespan Group – na hora de doar dinheiro, a mais influente das organizações que dão apoio a bilionários e fundações. No caso de MacKenzie Scott, a lista incluiu universidades fundadas por negros – que nunca antes tinham recebido tão grandes quantias de dinheiro. Foi o caso da Morgan State University – os mais de 35 milhões de euros recebidos em dezembro foram uma exceção numa universidade que teve problemas financeiros desde a sua fundação (em 1867). “Até chorei”, contou o presidente, David Wilson, à revista Forbes. Mais: não havia qualquer condição – a Morgan tem total liberdade para decidir onde gastar o dinheiro. Além de decidir onde aplicar donativos, a Bridgespan Group também os recebe. E trabalha diretamente com as instituições sem fins lucrativos. “Ajudamos na tomada de decisões”, “a encontrar clareza no que fazem” e a “pôr os seus recursos a trabalhar”, explicou um dos responsáveis, Taz Hussein, ao The New York Times. Em abril, lançaram uma iniciativa para melhorar a gestão e a organização de 100 instituições de caridade. Depois, têm projetos com as grandes fundações do país, entre elas a Fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford.





jeff bezos e mackenzie





Em Portugal, as empresas e fundações não recorrem a consultoras para concretizar os objetivos que se propõem. Por exemplo, é a própria Jerónimo Martins que define os apoios que concede a crianças, jovens e idosos carenciados. “Temos métricas de avaliação dos projetos de acordo com os critérios do Business for Societal Impact [uma metodologia internacional], que são auditados externamente no âmbito do relatório e contas”, esclarece a JM.