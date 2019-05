Caixa, BES e BPN valem dois terços do dinheiro injetado nos bancos

Os contribuintes portugueses prestaram apoios de 24.650 milhões de euros aos bancos desde 2007, revelou hoje o Banco de Portugal na primeira parte do relatório sobre apoios do Estado à banca. Três instituições, financiadas direta e indiretamente pelo Estado, concentram cerca de dois terços do valor global: a Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco (ex-BES) e o pequeno BPN.

O banco público foi o que mais dinheiro recebeu dos contribuintes desde 2007, data de início do relatório: 6.250 milhões de euros espalhados por seis aumentos de capital nos últimos 12 anos. O último, e maior, aconteceu em 2017. O banco vai, entretanto, pagar este ano dividendos ao Estado – 200 milhões de euros foi a estimativa dada pela administração de Paulo Macedo –, a primeira vez que acontece desde 2010.