A deputada admite que alguns dados sejam omitidos para "assegurar a estabilidade financeira de facto". Estes incluem o nível de imparidades de cada crédito em incumprimento, ou seja, aquilo que o banco já deu como incobrável e retirou ao seu ativo – esta informação daria uma vantagem clara aos fundos que compram crédito malparado, por exemplo.Mas, no geral, a divulgação da identidade dos devedores por instituição de crédito é inquestionável para o Bloco. O Banco de Portugal divulgou hoje apenas a primeira parte do relatório que tinha de entregar ao Parlamento, apontando para a necessidade de sigilo sobre a restante informação e dando instruções nesse sentido num documento autónomo, enviado aos deputados.Além do Bloco, também o PSD já veio criticar as orientações do Banco de Portugal, com o deputado Leitão Amaro a acusar o Banco de Portugal de "violar a lei" por não ter entregue um relatório com valores das dívidas.A informação que consta nos anexos entregues pelo Banco de Portugal está a ser guardada pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Amanhã haverá duas reuniões – de líderes parlamentares e de deputados da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa – para deliberar que tratamento dar à informação.Na parte divulgada hoje, o Banco de Portugal confirma que o Estado já injetou 24.650 milhões de euros na banca e que 80% deste valor está por reaver.