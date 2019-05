Tomás Correia, que foi administrador da CGD entre 1996 e 2003, disse que a "cultura da instituição foi muito conservadora e, a partir de certo momento, começou a perder-se".



"E a perda numa análise de risco e de crédito não conduzia a bons resultados", acrescentou o gestor.



Anteriormente, segundo Tomás Correia, existia "uma política de discussão aberta de todos os participantes" nas reuniões mais importantes, em que "os diretores se sentavam ao lado dos administradores" e havia "uma discussão muito intensa".



Posteriormente, deixou de haver "um ambiente culturalmente favorável no sentido de termos garantias, preços, contrapartidas alinhados com aquilo que era a minha visão", disse Tomás Correia, que acabou por sair da CGD em 2003.



"O dia mais triste da minha vida foi provavelmente o dia em que saí da Caixa, mas fi-lo por lealdade a uma instituição que servi durante 36 anos".



António Tomás Correia demonstrou também discordância face à política da CGD para o Brasil, ao vender participações em bancos que "mais tarde vieram a fusionar-se" [o Unibanco e o Itaú], criando "o maior banco da América latina".



"Percebi que o propósito era vender à primeira oportunidade essas operações", revelou o gestor, que crê que "se a Caixa tivesse mantido essa participação, provavelmente os esforços dos portugueses" não teriam sido tão elevados, referindo-se à injeção de dinheiros públicos na CGD.

