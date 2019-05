A Caixa Geral de Depósitos poderia ter evitado uma perda de 92 milhões de euros na Selenis caso tivesse executado a garantia que tinha nas mãos, apontou o empresário Manuel Matos Gil, líder do grupo Imatosgil (IMG), parceiro da Caixa na empresa.

Em 2007 a Selenis (na qual a IMG tinha um terço do capital) contratou uma linha de financiamento até 115 milhões de euros para a Selenis entrar no capital do grupo industrial catalão La Seda, dando como garantia ações da própria La Seda. No Parlamento, Matos Gil explicou que a Selenis usou "até 90 milhões", admitindo que parte do dinheiro serviu para reembolsar uma dívida ao BES.

Logo em 2007 a cotação das ações da La Seda começou a cair e o rácio de cobertura (a parte do empréstimo que as garantias cobrem) caiu abaixo do valor contratado de 135%. A Caixa não executou a garantia e recusou, na versão de Matos Gil, títulos de outras empresas como reforço de garantia. "Se naquelas datas, e de acordo com as melhores práticas de gestão, tivesse optado pela venda teria encaixado 117 milhões ou 95 milhões de euros tendo em conta o valor das ações", afirmou.

A Caixa só venderia as ações dadas como garantia cerca de três anos depois, encaixando uma perda de cerca de 90 milhões de euros. Matos Gil sublinhou várias vezes que "a negligência é da Caixa", que "a Caixa é que tinha obrigação de vender as ações" e que o que aconteceu foi "má gestão". O testemunho acaba por coincidir com o de Joe Berardo, que apontou ter dado ações como garantia e que a responsabilidade de essa garantia não ter sido executada a tempo foi da administração do banco público.

"Terá que haver qualquer outro interesse" para o banco público não se desfazer das ações atempadamente, disparou Matos Gil. "Se essas ações fossem vendidas o poder da caixa ficaria muito reduzido", respondeu à deputada do CDS Cecília Meireles, numa sugestão velada de que o banco terá recebido uma instrução política para não reduzir o seu peso na La Seda, tendo em vista a instalação de um grande projeto industrial desse grupo em Portugal.

O investimento da La Seda em Portugal aconteceria em 2008, apadrinhado pelo governo de José Sócrates com a classificação PIN (Projecto de Interesse Nacional), consistindo numa fábrica de PET, usado na produção de embalagens de plástico. Ouvido no início deste mês no Parlamento, Faria de Oliveira (presidente da Caixa em Espanha em 2007 e em Portugal a partir de 2008) contou que foi instado "várias vezes" pelo Governo para apoiar o projeto, incluindo pelo então ministro da Economia, Vieira da Silva.

Matos Gil apontou ainda que a administração da Caixa não valorizou os alertas que lhe transmitiu em 2008 sobre problemas "graves" na gestão da La Seda. Faria de Oliveira ter-lhe-á respondido que era "melhor não levantar ondas" num grupo industrial em expansão e no qual a elite política catalão estava infiltrada. O empresário contou que Jorge Tomé, administrador da Caixa, tentou introduzir alterações na La Seda, mas que o banco acabou por ser passivo.

A Caixa acompanhou a Selenis na entrada no capital da La Seda e financiou depois a Artlant. O relatório da auditora EY sobre as perdas e atos de gestão da Caixa aponta que só a Artlant custou mais de 200 milhões de euros em perdas ao banco público.